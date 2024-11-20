الاستخبارات الكورية الجنوبية تؤكد إرسال كوريا الشمالية مدافع هاوتزر ومنصات إطلاق صواريخ إلى روسيا

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أكدت هيئة الاستخبارات الكورية الجنوبية اليوم الأربعاء تصدير كوريا الشمالية لدفعات إضافية من مدافع الهاوتزر ومنصات إطلاق الصواريخ إلى روسيا.

وذكرت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء أن الهيئة قالت أمام لجنة الاستخبارات البرلمانية إنها على علم بأن الجنود الكوريين الشماليين الذين تم إرسالهم إلى روسيا للمشاركة في الحرب في أوكرانيا شاركوا جزئيا في القتال بجانب وحدات البحرية والقوات المحمولة جوا الروسية.

وأوضحت الهيئة أن 11ألف جندي كوري شمالي أكملوا بالفعل تدريب التأقلم في مناطق بشمال شرقى روسيا، وتم نقلهم إلى كورسك في أواخر أكتوبر الماضي.

وأضافت الهيئة أن الجنود الذين تم نقلهم إلى كورسك يخضعون لتدريب تكتيكي وتدريب آخر لمواجهة الطائرات المسيرة. وأوضحت أن بعض الجنود شاركوا بالفعل في عمليات قتالية.