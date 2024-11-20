ارتفاع سعر البتكوين إلى مستوى قياسي جديد

ارتفع سعر العملة الرقمية المشفرة بتكوين في تعاملات اليوم الأربعاء إلى مستوى قياسي جديد لليوم الثاني على التولي بعد أن كثف بنك الاستثمار الأمريكي مورجان ستانلي مشترياته من العملة المشفرة.

وأعلن مورجان ستانلي وهو أكبر شركة مسجلة في البورصة من حيث رصيد العملات المشفرة اليوم زيادة قيمة مبيعاتها من السندات القابلة للتحول إلى أسهم لتمويل مشترياتها الإضافية من البتكوين بنسبة 50% إلى أكثر من 6ر2 مليار دولار.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن مورجان ستانلي أعلن في وقت سابق من الأسبوع الحالي شراء 6ر4 مليار دولار من البتكوين ليصل رصيده من العملة المشفرة إلى أكثر من 30 مليار دولار.

من ناحيته، قال مانويل فيليجاس، محلل الأصول الرقمية في شركة الاستشارات المالية جوليوس باير، في مذكرة يوم الأربعاء، إنه عند جمع مشتريات الشركات الأخرى من العملات المشغرة، فإن القيمة الإجمالية لهذه المشتريات قد تصل إلى 43 مليار دولار بحلول 2026.

وأضاف فيليجاس: "هذه النوايا المؤسسية تعني من الناحية الفنية أنه إذا ظلت الأسعار كما هي، وكل شيء آخر متساوٍ، فإن هذه الشركات ستستحوذ على كل عملات البيتكوين التي تصدر خلال العامين المقبلين".

وارتفع سعر البتكوين اليوم بنسبة 6ر2% إلى 94668 دولارا للوحدة الواحدة بزيادة تراكمية نسبتها 40% تقريبا منذ إعادة انتخاب الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب يوم 5 نوفمبر/تشرين الثاني الحالي لفترة رئاسية جديدة.