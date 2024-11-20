جامعة العريش تستضيف ورشة عمل تدريبية لفريق بنك المعرفة المصري

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استضافت جامعة العريش فريقًا من مدربي بنك المعرفة المصري بالتنسيق مع المجلس الأعلى للجامعات.

تناولت التدريبات تعزيز الوعي لدى أعضاء هيئة التدريس والباحثين في جامعة العريش حول كيفية استخدام بنك المعرفة المصري والمصادر المتاحة على الموقع من دور النشر المختلفة، بالإضافة إلى نظام التصفح ومحرك البحث الموحد.

وأكد الدكتور حسن الدمرداش، رئيس الجامعة، أن هذه الورش تأتي في إطار حرص الجامعة على تمكين أعضاء هيئة التدريس والباحثين من تعظيم الوصول والاستفادة من المصادر المعرفية العالمية والخدمات المختلفة لبنك المعرفة المصري.

وقدم فريق التدريب إرشادات عملية حول كيفية استغلال المصادر المتاحة لأقصى حد، مما يساهم في دعم جهودهم البحثية ورفع كفاءة العملية التعليمية بالجامعة.

كما قام الفريق التدريبي بورشة عمل عملية مع منسقي منصة "ثينكي" والممثلين لمختلف كليات الجامعة، وذلك في إطار جهود بنك المعرفة المصري بالتعاون مع المجلس الأعلى للجامعات لتحسين العملية التعليمية ورفع المقررات الدراسية والتكليفات الطلابية على منصة "ثينكي"، مما يساهم في تحسين الجودة التدريسية بالجامعة.