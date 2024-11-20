فقدان 7 على الأقل من أفراد الأمن النيجيريين بعد هجوم مسلحين على قافلتهم

أعلنت السلطات النيجيرية أن سبعة على الأقل من أفراد فيلق الأمن والدفاع المدني النيجيري أصبحوا في عداد المفقودين بعد أن هاجم مسلحو جماعة بوكو حرام قافلتهم في شمال وسط نيجيريا.

وقال باباوالي أفولابي، المتحدث باسم فيلق الأمن والدفاع المدني النيجيري، في وقت متأخر أمس الثلاثاء، إن فريقا مكونا من 80 عنصرا أمنيا مكلفا بحماية شبكة الكهرباء تعرضوا لكمين، أمس الأول الاثنين، في شيرورو بولاية نيجر، من جانب حوالي 200 من مقاتلي جماعة بوكو حرام أثناء قيامهم بمهمة دورية.

وأضاف أفولابي أن 50 مسلحا على الأقل قتلوا.

وتعد جماعة بوكو حرام من بين الجماعات المسلحة المعروفة بتخريب إمدادات الطاقة في نيجيريا.

ورغم أن جماعة بوكو حرام تنشط بشكل رئيسي في شمال شرقي البلاد، فإن الحكومة تقول إن الجماعة لديها خلايا في ولاية النيجر التي يقطنها غالبية مسلمة، حيث نصب مقاتلوها كمينا للقافلة، ونفذوا في السابق هجمات ضد الجيش والمدنيين.

ويُذكر أن جماعة بوكو حرام النيجيرية المتمردة لجأت إلى حمل السلاح في عام 2009 لمحاربة التعليم الغربي وفرض نموذجها المتطرف من الشريعة الإسلامية. وقد امتد الصراع، الذي يعد الآن الأطول في أفريقيا ضد التطرف، إلى الدول المجاورة الواقعة شمال نيجيريا.