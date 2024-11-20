كاتس: سنحتفظ بحرية العمل ضمن أي اتفاق مع لبنان

قال وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس، اليوم الأربعاء، إن تل أبيب ستحافظ ضمن اي اتفاق يتم التوصل إليه مع لبنان على ما سماها حرية العمل عند حدوث أي خروقات.

وفي وقت سابق من اليوم، أفادت القناة 12 الإسرائيلية بأن المبعوث الأمريكي إلى لبنان عموس هوكشتاين سيصل الليلة إلى إسرائيل.

وكان هوكشتاين توجه مجددا إلى بيروت في إطار مساع لوقف إطلاق النار بين حزب الله اللبناني وإسرائيل.

وقال هوكشتاين، أمس الثلاثاء، إن المباحثات مع رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري كانت بناءة، معلنا أننا أمام فرصة حقيقية وجدية لإنهاء الحرب خلال الأيام المقبلة.

وفي تصريح بعد لقائه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، في لقاء استمر قرابة الساعتين، أشار هوكشتاين إلى أنه "منذ زيارتي الأخيرة إلى بيروت، أجرينا نفاشنا جدية في لبنان وإسرائيل، واليوم كان لدينا لقاء بناء جدا مع بري وأجرينا نقاشات لتضيق الفجوات الموجودة منذ أسابيع"، بحسب وكالة "معا" الإخبارية.

وأعلن أنه عاد إلى بيروت لأن "أمامنا فرصة حقيقة للوصول إلى نهاية هذا النزاع وهذه لحظة اتخاذ القرارات، وأنا في بيروت لتسهيل اتخاذ القرار، لكن هذا الأمر يبقى بيد الأفرقاء"، مؤكدا أن "هذا الحل قريب، والنافذة مفتوحة الآن، ونحن أمام فرصة حقيقية وجدية لإنهاء الحرب خلال الأيام المقبلة".

وأضاف: "أنا ملتزم بالقيام بكل ما في وسعي مع حكومتي لبنان وإسرائيل للتوصل إلى اتفاق ينهي هذا الصراع".