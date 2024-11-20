أول حاويات لنفايات نووية منذ 4 سنوات تصل إلى موقعها في ألمانيا

دخل قطار يحمل أربع حاويات تحمل نفايات نووية شديدة الإشعاع من الخارج ، ألمانيا لأول مرة منذ أربع سنوات.

وقالت شركة جي إن إس الألمانية المتخصصة في المجال النووي إن القطار وصل إلى منشأة تخزين في فيليبسبورج، بالقرب من مدينة كارلسروه الغربية، في حوالي الساعة 5:45 مساء" (1645 بتوقيت جرينتش).

وأضافت الشركة إنه على الرغم من تهديد نشطاء مناهضين للطاقة النووية بتنظيم احتجاجات ، فقد سار القطار عبر فرنسا ثم عبر جنوب غرب ألمانيا.

وقد شملت عملية النقل نفايات متبقية بعد إعادة معالجة وقود نووي مستنفد من ألمانيا في لا هاجو في فرنسا.

وبموجب القانون الدولي ، ألمانيا ملزمة باستعادة هذه البقايا. وفي الماضي، كانت احتجاجات واسعة النطاق تصاحب عمليات النقل من هذا القبيل.

وكانت أعمال شغب تندلع احيانا ، حيث كان نشطاء مناهضون للطاقة النووية بإزالة الحجارة الصغيرة تحت فلنكات السكك الحديدية بشكل جماعي.

ولكن منذ أن قررت ألمانيا التخلص على مراحل من الأسلحة النووية في عام 2011، انحسرت هذه الاحتجاجات. كما تمت آخر عملية نقل من الخارج إلى ألمانيا قبل أربع سنوات دون أي اضطراب.

وتابعت شركة جي إن إس إنه في الأيام المقبلة، سيتم نقل الحاويات من عربات السكك الحديدية إلى مركبة برية .

وسوف يتم بعد ذلك نقل الحاويات إلى منشأة تخزين عناصر الوقود المؤقتة في موقع محطة الطاقة النووية التي تم إيقاف تشغيلها في فيليبسبورج. ولم يتم بعد تحديد موقع تخزين طويل الأمد للنفايات.