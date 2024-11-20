مصدر: اتجاه لدراسة طلاب السنة التأسيسية بكليتى الآداب والعلوم فى الجامعات الحكومية

بروتوكول تعاون بين معهد بحوث الإلكترونيات وجامعة الأزهر لتحفيز الابتكار وتطوير البحوث

كشف مصدر مسئول بالمجلس الأعلى للجامعات، أن هناك اتجاها داخل المجلس الأعلى للجامعات، بأن تجرى العملية التعليمية والدراسة لطلاب الثانوية العامة الراغبين فى الحصول على السنة التأسيسية للالتحاق بالكليات التى يريدون الانضمام إليها فى الجامعات الخاصة والأهلية، فى كليتى الآداب والعلوم بالجامعات الحكومية، على أن تتولى تلك الكليات وضع البرامج الدراسية وعقد الامتحانات النهائية.

وأضاف المصدر فى تصريحات لـ«الشروق»، أنه من المقرر أن يتم تحديد المصروفات فى هاتين الكليتين بالتكلفة الفعلية الدراسية، وليست المصروفات الحكومية المدعمة والمعلن عنها بالجامعات، مشيرًا إلى أنه من المقرر أن يناقش المجلس الأعلى للجامعات، هذا الاتجاه ويتخذ القرار النهائى، بحضور رؤساء الجامعات الحكومية ووزير التعليم العالى.

فى سياق قريب، أعلنت وزارة التعليم العالى، توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين معهد بحوث الإلكترونيات وجامعة الأزهر، وقع البروتوكول كل من رئيس معهد بحوث الإلكترونيات شيرين محمد عبد القادر محرم، ورئيس جامعة الأزهر سلامة داوود، وتم الاتفاق على بدء تفعيل البروتوكول من خلال تقديم 5 منح تدريبية مجانية لطلاب الجامعة، يتم ترشيحهم من قبل الجامعة، فى مجالات النانو تكنولوجى وتصميم الدوائر الإلكترونية.

يهدف البروتوكول إلى تحقيق عدة أهداف، أبرزها خلق بيئة محفزة للابتكار، من خلال إتاحة الفرصة للطلاب والباحثين لتبادل الأفكار، والعمل المشترك على تطوير حلول مبتكرة تساهم فى إثراء المخرجات البحثية، وتسريع وتيرة الإبداع والابتكار، بما يلبى احتياجات مختلف قطاعات الدولة، كما يسعى البروتوكول إلى تنفيذ وتطوير مشروعات بحثية تطبيقية مشتركة بين معهد بحوث الإلكترونيات وجامعة الأزهر؛ مما يعزز التعاون بينهما فى مجالات البحث والتكنولوجيا.

كما يتضمن البروتوكول تقديم خدمات تدريبية متخصصة لطلاب جامعة الأزهر فى مجالات تخصصات المعهد، فضلاً عن توفير المساعدات اللازمة لتمكين الطلاب من الوصول إلى منتج أولى من المشروعات التى يقومون بتنفيذها أثناء دراستهم، كما يهدف البروتوكول إلى دعم الطلاب أصحاب المشروعات التى تتمتع بمخرجات تطبيقية وقابلة للتسويق، من خلال مساعدتهم على إنشاء شركات ناشئة، عبر الدعم المقدم من حاضنات الأعمال فى مدينة العلوم والتكنولوجيا لأبحاث وصناعة الإلكترونيات التابعة للمعهد.

وأكد رئيس جامعة الأزهر سلامة داود، سعى الجامعة المستمر للتعاون مع جميع الجهات التى تساهم فى تحقيق فوائد ملموسة لكل منسوبى الجامعة، مشيرًا إلى أن التعاون المشترك مع معهد بحوث الإلكترونيات يعد خطوة مهمة فى مواكبة التطورات التكنولوجية المتسارعة، ويعكس التزام الجامعة بتعزيز الابتكار فى مختلف المجالات، مؤكدًا أن جامعة الأزهر حققت تقدمًا كبيرًا على المستوى الدولى؛ حيث حصلت على المركز الأول بين الجامعات الحكومية المصرية فى تصنيف مؤسسة «التايمز» للتعليم العالى.