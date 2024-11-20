السيطرة على حريق في مطعم بمركز الواسطى ببني سويف



اندلعت نيران هائلة في مطعم بمركز الواسطى شمال محافظة بني سويف، مما استدعى إرسال سيارات الحماية المدنية إلى موقع الحريق للسيطرة عليه قبل أن يمتد إلى المناطق والمحلات التجارية المجاورة.

تلقى اللواء أسامة جمعة، مدير أمن بني سويف، إخطارًا من اللواء محمد الخولي، مدير إدارة البحث الجنائي بالمديرية، يفيد بوقوع حريق في مطعم بمركز الواسطى.

وعلى الفور، وجهت السلطات المختصة بسرعة إرسال سيارات الإسعاف وقوات الحماية المدنية إلى مكان الحريق.

انتقلت سيارات الحماية المدنية إلى موقع الحريق في أحد العقارات بمركز الواسطى، وتمكنوا من السيطرة على النيران الهائلة قبل أن تمتد إلى الشقق السكنية والمحلات المجاورة.

كما انتقل المقدم عماد عثمان، رئيس مباحث قسم شرطة الواسطى، إلى موقع الحادث، وتم تحرير المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيق في الواقعة.