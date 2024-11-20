قال النائب أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن الدولة تعمل بشكل مستمر على الإنجاز في ملف التصالح بمخالفات البناء.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي» على قناة «صدى البلد»، مساء الأربعاء، أنه تم البت في 1.7 مليون طلب من أصل 3 ملايين طلب تصالح.

وذكر أن عمليات البت كانت بين الموافقة والرفض، موضحا أن الطلبات التي تم رفضها ترجع أسبابها إلى أنها أراضي ملك الدولة، أو أراضي آثار أو طلبات وهمية وتلاعب، وحالات لم يتم استيفاء باقي المستندات.

وأوضح السجيني، أن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، وجه بسرعة الإنجاز في ملف التصالح بمخالفات البناء، مؤكدا دور الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية في إنجاز ملف التصالح.

وأضاف أن المواطن الذي رفض طلبه في التصالح، لن يتم إزالة بنائه، ولكن عليه التقدم مرة أخرى واستيفاء المستندات، مؤكدا أنه لن تتم إزالة المباني القديمة.

ووجه التحية للهيئة الهندسية بالقوات المسلحة، حيث تم تكليفها بعملية المطابقة والتأكد أن طلبات التصالح حقيقية، مع حوكمة عمليات البت، موضحًا أن الهيئة الهندسية لديها كفاءة لحوكمة التصالح في مخالفات البناء.