إدانة رجل بقتل طالبة بولاية جورجيا

أُدين رجل فنزويلي بقتل الطالبة من جورجيا، لاكين رايلى، فى قضية أثارت جدلا على مستوى البلاد حول الهجرة أثناء الانتخابات الرئاسية.

وتم اتهام خوسيه إيبارا بالقتل وجرائم أخرى في واقعة مقتل رايلي في فبراير، وأصدر الإدانة اليوم الأربعاء إتش باتريك هاجرد قاضي المحكمة العليا في مقاطعة أثينا- كلارك. وتنازل إيبارا /26 عاما/ عن حقه في الحصول على محاكمة من قبل هيئة محلفين، مما يعني أن هاجرد استمع للأقوال وأصدر الحكم بمفرده.

وصبت جريمة القتل الزيت على النار في الجدل الوطني بشأن الهجرة عندما ذكرت السلطات الاتحادية أن إيبارا دخل الولايات المتحدة بصورة غير مشروعة في 2022 وتم السماح له بالبقاء في البلاد بينما تابع قضية هجرته.