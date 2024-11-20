 جولة شرق أوسطية لنائب رئيس مفوضية الاتحاد الأوروبي تشمل لبنان والأردن - بوابة الشروق
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جولة شرق أوسطية لنائب رئيس مفوضية الاتحاد الأوروبي تشمل لبنان والأردن

وكالات
نشر في: الأربعاء 20 نوفمبر 2024 - 12:01 م | آخر تحديث: الأربعاء 20 نوفمبر 2024 - 12:01 م


يزور الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية نائب رئيس المفوضية الأوروبية جوزيب بوريل، الشرق الأوسط من 20 إلى 24 نوفمبر الحالي- حسب وكالة الأنباء الوطنية اللبنانية.

وتشمل جولة بوريل زيارة لبنان يوم الاحد المقبل لعقد اجتماعات مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، ورئيس مجلس النواب نبيه بري، وقائد الجيش العماد جوزيف عون.

في ظل الوضع الكارثي في غزة والتصعيد العسكري في لبنان، ستكون الرحلة فرصة لمواصلة النقاش مع الشركاء في المنطقة حول السبل الممكنة للمضي قدمًا نحو وقف إطلاق نار مستدام في غزة ولبنان، وخطوات عملية طويلة الأمد تستند إلى حل الدولتين.

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