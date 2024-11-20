نوفمبر يشهد أكبر عملية نقل أسلحة من إسرائيل إلى أذربيجان

شهد نوفمبر نشاطًا غير مسبوق في مجال نقل الأسلحة والمعدات العسكرية من إسرائيل إلى باكو عاصمة جمهورية أذربيجان خلال الفترة الأخيرة، حسبما ذكرت قناة «دراسات أذربيجان» الناطقة بالفارسية على منصة «تليجرام».

وحسب التقرير، الذي نقله موقع فضائية «العربية»، اليوم الأربعاء، شهدت الفترة الأخيرة تنفيذ 4 عمليات نقل أسلحة إسرائيل إلى باكو في أيام 5 نوفمبر، 8 نوفمبر، 9 نوفمبر، و13 نوفمبر.

وأضافت القناة: «في المجمل، تم تسجيل ما لا يقل عن 6 رحلات جوية من إسرائيل إلى أذربيجان في نوفمبر، و5 رحلات خلال أكتوبر».

ونشرت قناة «دراسات أذربيجان» صورا قالت إنها تتعلق بهذه الرحلات.

وفي حرب القوقاز الأخيرة بين أذربيجان وأرمينيا، التي استعادت فيها أذربيجان منطقة ناغورنو كاراباخ المتنازع عليها، دعمت إسرائيل باكو بالأسلحة والمعدات.