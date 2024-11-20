ندوة في العريش تطالب بإدراج قضايا التغير المناخي ضمن المناهج الدراسية

نفذ مركز النيل للإعلام بالعريش ندوة إعلامية اليوم الأربعاء بمقر قاعة المؤتمرات بالمركز بمجمع إعلام العريش التابع للهيئة العامة للاستعلامات، حيث دارت الندوة حول "التغيرات المناخية وتداعياتها البيئية"، وقد حاضر فيها الدكتور طاهر فايد أستاذ المحاصيل بكلية الزراعة جامعة عين شمس، والدكتورة إيمان السراج أستاذ المحاصيل بكلية العلوم الزراعية البيئية بجامعة العريش.

وقال محمد سلام مدير اللقاء إن الهدف من الندوة هو خلق وعي بيئي بقضايا التحولات المناخية، وتعزيز دور المواطن في اتباع السلوكيات الإيجابية التي تقلل من الانبعاثات وتخفف آثار التغيرات المناخية، مع استعراض جهود الدولة لمجابهة أزمة المناخ.

وأوصت الندوة بضرورة السعي لشراكة كافة مؤسسات المجتمع، وعلى رأسها المؤسسات التعليمية والبحثية، التي يجب أن تقدم مشاريعها البحثية وابتكاراتها بما يخدم توجهات الدولة في خفض الانبعاثات الكربونية وحماية التنوع البيولوجي. كما أوصت بإدراج قضايا التغير المناخي ضمن المناهج الدراسية بجميع المراحل التعليمية لزرع الوعي المناخي لدى الطلبة وتشجيعهم على إدراك الأبعاد المناخية ومراعاة الأبعاد البيئية للأنشطة المختلفة، وتعزيز نظم الإنذار المبكر والتنبؤ بالمناخ الموسمي للحد من المخاطر.

كما أكدت التوصيات على زيادة رقعة المساحات الخضراء والتشجير في كافة المدن العمرانية الجديدة، بالإضافة إلى سرعة العمل على استنباط أصناف زراعية جديدة موسم نموها قصير لتقليل الاحتياجات المائية اللازمة لها، وتقليل مساحة المحاصيل المسرفة في الاستهلاك المائي. ودعت أيضًا إلى استنباط أصناف زراعية تتحمل الحرارة والتوسع في استخدام الطاقة الجديدة النظيفة، ورفع الوعي بقضية التغيرات المناخية ومواعيد الزراعة على جميع المستويات، مع الحفاظ على الموارد الطبيعية والنظم البيئية.