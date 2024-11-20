3 ندوات للتوعية بـ«الإسعافات الأولية وإدارة الأزمات» بالتعاون مع هيئة الإسعاف بالوادي الجديد

أعلنت وزارة العمل، عن تنفيذ خطتها فى تنظيم ندوات التوعية في مجال "الإسعافات الأولية" داخل جميع مديريات العمل بمحافظات الجمهورية، ضمن فعاليات المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان"، التي أطلقها رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، لتحسين جودة الحياة لجميع المواطنين في مختلف أنحاء الجمهورية.

ونظمت الوزارة 3 ندوات للتوعية، عن "الإسعافات الأولية" بمديرية العمل بمحافظة الوادى الجديد، تحت إشراف الإدارة المركزية للإدارة الاستراتيجية برئاسة آمال عبد الموجو ، والإدارة العامة للأزمات والكوارث بالوزارة، وذلك بمقر قاعة التدريب بالمديرية بالخارجة وقاعة مكتب عمل الداخلة وقاعة مكتب عمل الفرافرة.

وقالت الوزارة، إن ذلك ياتي فى إطار تفعيل دور الإدارة العامة للأزمات والكوارث والحد من المخاطر التابعة للإدارة المركزية، للقيام باختصاصاتها برصد الأزمات الكوارث المحتملة الحدوث فى مجالات عمل الوزارة المختلفة لمواجهة الأحداث الطارئة والأزمات والكوارث وإيجاد السبل المؤدية إلى حلها، وتجنب المحتمل منها لتحقيق الاستقرار في بيئة العمل.

وأوضحت الوزارة فى بيانها، أن تلك الندوات تأتى تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل محمد جبران، للإدارات المركزية والمديريات، بتكثيف الجهود، والتعاون مع كل الوزارات، والجهات المعنية، لُسرعة تحقيق أهداف المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان"، وتقديم الخدمات الحكومية بطريقة تكاملية بين مختلف الجهات المشاركة، مع العمل على رفع كفاءة العاملين في مجال إدارة الأزمات والكوارث، وتطوير آليات أنظمة الإنذار المبكر، وتجميع وتصنيف البيانات الخاصة بالأزمات المفاجأة، وتأكيده على أهمية التوعية والإرشاد.