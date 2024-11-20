الديمقراطيون يعيدون انتخاب جريتا نيوباور زعيمة للأقلية في مجلس النواب الأمريكي

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أعاد الديمقراطيون في ولاية ويسكونسن انتخاب جريتا نيوباور زعيمة للأقلية في مجلس النواب يوم الثلاثاء بعد أن ساعدت الحزب في تحويل 10 مقاعد في انتخابات هذا الشهر.

واختار الديمقراطيون في مجلس النواب نيوباور زعيمة لهم بالإجماع خلال اجتماع حزبي في الظهيرة في مبنى الكابيتول بالولاية.

وتمثل نيوباور جزءا من جنوب مقاطعة راسين. وتم انتخابها لأول مرة في مجلس النواب عام 2018 وتشغل منصب زعيمة الأقلية منذ عام 2021.



وساعدت نيوباور الديمقراطيين في تحويل 10 مقاعد من الدوائر الجمهورية في انتخابات 5 نوفمبر، مما قلص الأغلبية الجمهورية في المجلس إلى 54-44 في هذه الدورة.

وقالت نيوباور في بيان إن أجندة الحزب الديمقراطي السياسية ستعكس "إرادة الشعب". ولم تذكر المزيد من التفاصيل.