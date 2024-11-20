مطالب سودانية بتدخل أفريقي لوقف الصراع بين الجيش والدعم السريع

• الإيجاد تدرس إرسال قوة أفريقية من 4500 جندي من 6 دول أفريقية ليست ذات صله مباشرة بالحرب



أطلقت مجموعات سودانية فاعلة، دعوات للاتحاد الإفريقي؛ لتفعيل المادة الرابعة من دستوره التي تتيح التدخل في أي دولة عضو حال وقوع جرائم حرب إنسانية أو إبادة جماعية دون الحاجة للرجوع إلى مجلس الأمن.

وقالت قناة سكاي نيوز عربية إن هناك مؤشرات لقيام الاتحاد الأفريقي بدور جديد في الأزمة، حيث نشرت تسريبات إعلامية سودانية عن دراسة الهيئة الحكومية للتنمية في إفريقيا "إيجاد" إلى السودان، لمقترح قدمها مبعوثها الخاص للسودان موضوع التنفيذ وينص على إرسال قوة إفريقية من 4500 فرد تتكون من 6 دول إفريقية ليست ذات صلة مباشرة بالحرب السودانية.

وقالت تنسيقية القوى المدنية السودانية "تقدم" إنها لن تقف مكتوفة الأيدي وستبذل كل الجهود الممكنة مع الأطراف الدولية والإقليمية لإيجاد مخرج للأزمة.

واقترح المبعوث الخاص للهيئة إلى السودان إنشاء آلية طوارئ السلام والأمن، وهي هيئة مراقبة وحفظ سلام غير مقاتلة في إطار آلية الاتحاد الأفريقي الموسعة.

كانت الإيجاد قد أعلنت سابقا أنها ستستخدم كل الوسائل لحماية المدنيين والوصول إلى حل للأزمة الناجمة عن الحرب، حيث أقرت في مايو من العام الماضي آلية تشمل وقف إطلاق النار الدائم وإخراج قوات طرفي القتال إلى مراكز تجميع تبعد 50 كيلومترا عن المدن ونشر قوات إفريقية لحراسة المؤسسات الاستراتيجية.