محافظ شمال سيناء يستجيب لمطالب أهالي نجع شيبانة بجنوب رفح

التقى اللواء خالد مجاور، محافظ شمال سيناء، شيوخ وأهالي منطقة نجع شيبانة جنوب مركز رفح، حيث تم الموافقة على العديد من المطالب التي قدموها، وذلك بحضور اللواء عاصم سعدون، نائب المحافظ، وعدد من قيادات المديريات والقطاعات الخدمية، ورؤساء المدن بالإضافة إلى الدكتور محمد الزغبي، رئيس جامعة قناة السويس الأسبق.

وصدق المحافظ، على عدد من المطالب التي تقدم بها أهالي قرى جنوب رفح والشيخ زويد، وذلك خلال مؤتمر جماهيري عُقد في زاوية أبو عليان بقرية نجع شيبانة جنوب رفح، حيث تعهد بإنارة التجمعات السكنية المحرومة بالمنطقة، وتعيين شباب القرى في وظائف تشغيل وحراسة محطات تحلية المياه، وإعادة حصة الخمس كيلو من الدقيق ضمن المقررات التموينية.

من جهته عرض الشيخ إبراهيم عليان، أحد رموز المنطقة، مجموعة من المطالب العاجلة، أبرزها إدراج قرى الشيخ زويد ورفح ضمن مخطط التطوير بمبادرة "حياة كريمة"، توفير الإنارة للتجمعات السكنية، مراجعة موقف التعويضات للأهالي وصرفها خلال فترة زمنية محددة، وإعادة حصة الدقيق المقررة سابقًا، وتوفير فرص عمل بعقود للشباب في مجالات فنية وحراسة محطات المياه.

أكد المحافظ، أنه سيتم رفع مطلب إدراج القرى في مبادرة "حياة كريمة"، إلى الجهات التنفيذية، مع إعادة تشكيل لجان صرف التعويضات لضمان صرف المستحقات خلال ستة أشهر.

كما وجّه بسرعة إطلاق التيار الكهربائي للتجمعات المحرومة التي وصلتها محولات وتعطل التوصيل لها وتكليف مدير التموين بالتواصل مع الوزارة لتأمين حصة إضافية من الدقيق، لافتا أنه سيعمل بنفسه على تحقيق هذا المطلب بالتنسيق مع وزير التموين.



وأجرى المحافظ، خلال الزيارة، جولة تفقدية لمحطة تحلية المياه في قرية نجع شيبانة، برفقة اللواء خالد عزيز، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب بسيناء، والمهندس سعيد فوزي، رئيس قطاع المياه بشمال سيناء، إذ تهدف المحطة، التي تبلغ طاقتها اليومية 200 ألف لتر، إلى تغذية القرية والتجمعات التابعة لها.

كما تفقد المحافظ مدرسة نجع شيبانة للتعليم الأساسي، مشيدًا بانتظام العملية التعليمية، موجهًا الشكر لإدارة المدرسة والمعلمين على جهودهم في خدمة الطلاب، حيث تضم المدرسة 11 فصلًا دراسيًا و617 تلميذًا وتلميذة.