بيلاروس تقبض على مئات المتظاهرين بالتضامن مع أوكرانيا خلال الحرب

ألقت السلطات البيلاروسية القبض على مئات الأشخاص الذين أظهروا التضامن مع أوكرانيا في حملة شاملة في ظل حكم الرئيس ألكسندر لوكاشينكو، وهو حليف رئيسي لروسيا أثناء الحرب، حسبما ذكر نشطاء حقوقيون اليوم الأربعاء.

وبحسب تقرير لمركز "فياسنا" الحقوقي، تم احتجاز 1671 بيلاروسيا على الأقل بسبب مواقفهم المناهضة للحرب أو بسبب الإعراب عن التضامن مع أوكرانيا، وصدرت ضد 200 منهم على الأقل أحكام بالسجن تتراوح ما بين عام و 25 عاما بتهمة "التطرف والتآمر ضد الدولة".

وبالإضافة إلى الاعتقالات والإدانات والأحكام بالسجن، أشار التقرير إلى أن هناك أشخاصا تعرضوا للتعذيب، وتم احتجازهم في ظل ظروف غير إنسانية وتم تغريمهم، وتم إخضاع بعضهم لعلاج نفسي قسري.

وذكر إيهور كيزيم، وهو دبلوماسي أوكراني شغل منصب سفير بلاده لدى بيلاروس من قبل، أنه تمت إدانة 12 أوكرانيا على الأقل في بيلاروس بتهم "التطرف" وعلاقات مزعومة بوكالات أمنية أوكرانية، وصدرت ضدهم أحكام بالسجن.