بايدن يناشد قادة العالم مواصلة معركة المناخ في ظل انتخاب ترامب

وجه الرئيس الأمريكي جو بايدن مناشدة عاجلة لنظرائه من قادة العالم اليوم الثلاثاء لزيادة الأموال المخصصة للدول النامية من أجل الحد من التغير المناخي، فيما أنهى ظهوره الأخير في قمة دولية كبرى.

واستغل بايدن فعاليات اليوم الختامي لاجتماعات قمة مجموعة العشرين للإعلان عن مئات الملايين من الدولارات في تعهدات مناخية وتنموية جديدة، وشدد على التزامه بكبح تأثير الوقود الأحفوري الذي يدمر المناخ على الكوكب.

لكن دعوة بايدن في نهاية ولايته الرئاسية لقادة الاقتصادات الكبرى في العالم ألقت عليها بظلالها حقيقة أن العديد من مقترحاته التي أدلى بها مؤخرا من المحتمل أن يتم إلغاؤها، وأن يتم التراجع عن مبادرات مناخية سابقة، في ولاية الرئيس المنتخب دونالد ترامب.

ورغم ذلك، شدد بايدن على أن مواجهة الأزمة الوجودية يقع على عاتق القادة المتواجدين في الغرفة.