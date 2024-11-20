 عمال يونانيون ينظمون إضرابا لمدة 24 ساعة احتجاجا على السياسات الاقتصادية للحكومة - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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عمال يونانيون ينظمون إضرابا لمدة 24 ساعة احتجاجا على السياسات الاقتصادية للحكومة

أثينا - د ب أ
نشر في: الأربعاء 20 نوفمبر 2024 - 10:30 ص | آخر تحديث: الأربعاء 20 نوفمبر 2024 - 10:30 ص

نظم عمال بمختلف أنحاء اليونان، إضرابا يستمر 24 ساعة، في وقت مبكر اليوم الأربعاء، حيث انضموا إلى احتجاج حاشد، نظمته النقابات، احتجاجا على السياسات الاقتصادية للحكومة.

وتدعو النقابات إلى اتخاذ إجراء عاجل لمعالجة التضخم و ضعف الأجور وعدم كفاية المزايا الاجتماعية.

ومن المقرر تنظيم المظاهرات اليوم الأربعاء، اعتبارا من منتصف النهار (1000 بتوقيت جرينتش) في مدن رئيسية بمختلف أنحاء اليونان، حيث يحتشد العمال للإعراب عن غضبهم.

ويتم إغلاق المدارس ودور الحضانة والمكاتب الحكومية تماما، بينما سيتم تشغيل المستشفيات الحكومية بخدمات طوارئ.

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