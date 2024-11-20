برلين: قنصليات إيران الثلاثة في ألمانيا مغلقة رسميا أمام الجمهور منذ الاثنين الماضي

تم إغلاق القنصليات العامة الإيرانية الثلاث في ألمانيا في مدن هامبورج وميونخ وفرانكفورت رسميًا أمام الجمهور اعتبارًا من أول أمس الاثنين، جاء ذلك وفقًا لما أعلنته وزارة الخارجية الألمانية اليوم الأربعاء في رد على استفسار من وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ).

وأغلقت القنصليات الإيرانية ردًا على تنفيذ حكم الإعدام بحق المواطن الألماني-الإيراني المزدوج جمشيد شارمهد في إيران. ومع ذلك، استمرت السفارة الإيرانية في برلين مفتوحة وهي تواصل تقديم الخدمات القنصلية لحوالي 300 ألف إيراني مقيم في ألمانيا.

كانت السلطات القضائية الإيرانية أعلنت عن إعدام شارمهد في 28 أكتوبر الماضي. وكان القضاء الإيراني حكم على شارمهد بالإعدام في ربيع عام 2023 لإدانته بتهم تتعلق بالإرهاب، وهي التهم التي نفتها الحكومة الألمانية وأفراد أسرته وناشطون حقوقيون بشدة.