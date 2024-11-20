إبراهيم عيسى: فيروز عنوان للوجدان العربي وتمثل الأمل في مواجهة الدمار

أحيا الإعلامي إبراهيم عيسى، ذكرى الاحتفال بعيد ميلاد فيروز الـ90 قائلا: «وسط الدمار والقتال في لبنان يبقى الاحتفال بعيد ميلاد فيروز وهي صوت ملائكي رائع وموحد للبنان».

وأضاف خلال برنامجه «حديث القاهرة»، على قناة «القاهرة والناس»، أن هذه الذكرى تمثل عنوانًا للأمل في مواجهة الدمار، وعنوانًا للمستقبل في موhجهة حاضر قاتم مؤلم محير ومفجر للآلام والأحزان.

وأوضح أن فيروز استطاعت بصوتها ووجدانها وصدارتها أن تحظى بقلوب كل اللبنانيين مجمعة عليها وموحدة حولها، وهي صوت ورمز يجعل من لبنان لبنان التي كنا نعرفها ونتمناها، مؤكدا أن فيروز عنوان للوجدان العربي وجمعت القلوب والعقول العربية بصوتها الرائع.

وتابع: «فيروز استطاعت أن تجمع كل القلوب والعقول العربية حول نار المدفئة في الشتاء أو جليد الجبال وهي أنعشت القلوب والنفوس بإحساس الانتماء الوطني وهي فوق الطائفية اللبنانية والصراعات السياسية».

وأكد أن فيروز نموذج والأمل بحق وتقدم فن يعلن قيمة التوحد الإنساني.