مقتل 3 رجال شرطة و4 أفراد بعصابة مخدرات في إطلاق نار شمالي المكسيك

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ذكر مسؤولون بالمكسيك اليوم الأربعاء أن ثلاثة أفراد من شرطة إحدى الولايات وأربعة أفراد يشتبه في انتمائهم لعصابة مخدرات لقوا حتفهم في سلسلة مستمرة من عمليات إطلاق النار بولاية تاماوليباس الحدودية شمالي المكسيك على الحدود مع ولاية تكساس الأمريكية.

وأصيب خمسة رجال شرطة آخرين في سلسلة من المواجهات على الطرق السريعة حول بلدة سان فرناندو بولاية تاماوليباس.

وأقام مسلحون تابعون لعصابة مخدرات حواجز على الطرق وهاجموا دوريات الشرطة في المنطقة أمس الثلاثاء، ثم هاجموا في وقت لاحق من النهار موكب سيارات لجنازة تضم جثمان أحد ضحايا الهجوم الأول.

وأكد مكتب المتحدث باسم أمن الولاية الوفيات اليوم، لكن لم تتوفر معلومات فورية بشأن حالة رجال الشرطة الجرحى.