محافظة البحيرة: إزالة حالتي بناء مخالف بمدينة دمنهور

قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمنهور، برئاسة أحمد فرغلي، بتنفيذ حالتي إزالة لبناء مخالف بمدينة دمنهور.

قامت لجنة الإزالة الفورية، بإشراف نبيل عبد القادر نائب رئيس المدينة، وبالتنسيق مع كافة الإدارات المختصة، بإزالة شدة خشبية لدور سابع علوي خلف منطقة الصدر، بالإضافة إلى إزالة أعمدة دور سادس علوي بشارع مسامير.

وشدد رئيس المدينة على ضرورة المتابعة اليومية من خلال جميع المختصين لرصد والتعامل مع كافة محاولات البناء المخالف وإزالتها في المهد، وذلك تنفيذاً لأحكام القانون.

من جهة أخرى، تابع زكريا موقف الإجراءات المتعلقة بإنهاء طلبات التصالح، ووجه باتخاذ كافة الإجراءات القانونية لضمان سرعة إنهاء جميع الطلبات، مع التأكيد على التعامل بحزم مع حالات البناء المخالف التي لم يتقدم أصحابها بطلبات للتصالح.