البعثة الأممية في ليبيا تأسف لـ«استقواء طرفي الصراع في البلاد بالخارج»

أعربت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عن أسفها من التطورات الأخيرة في البلاد واستقواء طرفي الصراع بالخارج.

وجاء في بيان صدر عن البعثة في ساعة مبكرة من صباح اليوم الجمعة عبر صفحتها على موقع فيسبوك " تأسف بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا للتطورات الاخيرة وللتصعيد العسكري المتفاقم، ولقيام الطرفين المتصارعين بالاستقواء بالخارج وبتبادل التخوين وبتعريض وحدة ليبيا للخطر".

وأضاف البيان أن البعثة " تؤكد أنها مؤمنة بحتمية الحل السياسي وماضية قدما في مسعاها الحثيث لترميم الموقف الدولي المتصدع من ليبيا، ولحث الليبيين للعودة لطاولة التفاوض في سبيل حقن الدماء الزكية، ووقف التقاتل بين الاخوة، وكبح التدخل الخارجي، ووقف إنزال المزيد من النوائب بالمدنيين الآمنين".