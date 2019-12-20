انخفاض استثمارات كوريا الجنوبية المباشرة بالخارج في الربع الثالث



أظهرت بيانات حكومية، اليوم الجمعة، أن الاستثمار الكوري الجنوبي المباشر في الخارج انخفض بمقدار 8ر5% على أساس سنوي في الربع الثالث من هذا العام جراء تباطؤ الاستثمار من قطاع الصناعات التحويلية.

وبلغ حجم الاستثمارات الخارجية بواسطة الشركات الكورية الجنوبية 7ر12مليار دولار في الفترة من يوليو إلى سبتمبر من العام بمقارنة مع 5ر13مليار دولار في نفس الفترة من العام الماضي، وفقا للبيانات الصادرة عن وزارة الاقتصاد ،ونشرتها وكالة يونهاب للأنباءالكورية الجنوبية.

وتعد الولايات المتحدة صاحبة الحصة الأكبر من الاستثمار الخارجي لكوريا الجنوبية بقيمة 85ر2 مليار دولار في الربع الثالث بتراجع قدره 5ر26% عن نفس الفترة من العام السابق.

وتراجع الاستثمار الخارجي للبلاد في الصين بنسبة 8ر31% ليصل إلى مليار دولار.

غير أن الاستثمار الكوري المباشر في فرنسا زاد بأكثر من 3 أضعاف مسجلا 09ر1 مليار دولار في ظل ارتفاع الاستثمار في قطاع العقارات.

وبحسب القطاع، انخفض الاستثمار الخارجي لكوريا الجنوبية في قطاع الصناعات التحويلية بنسبة 5ر32% إلى 1ر3 مليار دولار، بينما شهد زيادة قدرها 6ر10% في قطاع التأمين والمال ليبلغ 3ر5 مليار دولار.