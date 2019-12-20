أكد محمد فضل، عضو اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة، أنه لا توجد أي نية لدي مسؤولي "الجبلاية" في تأجيل مباريات الدوري المصري الممتاز خلال الفترة المقبلة.

وكان حسام البدري المدير الفني للمنتخب الوطني، قد أبدى رغبته في تأجيل الدوري من أجل تجميع لاعبي الفراعنة استعداداً لتصفيات كأس العالم والتي تنطلق في مارس القادم.

وأوضح فضل، في تصريحاته التلفزيونية، عبر قناة "القاهرة والناس"، حقيقة تأجيل مباريات الدوري، قائلًا: "لا يوجد في العالم ما يسمى تأجيلات إلا في الأمور الخارجة عن الإرادة منها الظروف الأمنية".

وأردف: "كل الدعم لحسام البدري، لقد قابلته في اتحاد الكرة وقلت له اليوم سنكون أول مجموعة وستكون فترة جيدة ولا توجد تأجيلات نهائيًا".

وشدد: "التغيرات في الدوري لا تكون من لجنة المسابقات ولكنها ظروف أمنية وهذا الأمر حدث في مباراة برشلونة وريال مدريد بالدوري الإسباني".

وتطرق للحديث عن تطبيق تقنية الفيديو، قائلًا: "تقنية الـ(var) ستطبق في الدور الثاني مثلما صرح عمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية، بدأنا في الإجراءات وكُلفت أنا ووليد العطار (المدير التنفيذي للاتحاد) بإنهاء هذا الملف".

واختتم فضل حديثه: "قطعنا شوطًا كبيرًا جدًا ووصلنا للخطوات النهائية لكن تتبقى بعض الأمور القانونية والمالية ووزارة الشباب والرياضة يجب أن تتعاقد مع الشركة التي ستطبق الـ(var)".