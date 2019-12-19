منتخب الإسكواش يتأهل لنصف نهائي بطولة العالم بالفوز على ألمانيا

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تأهل المنتخب الوطني لرجال الإسكواش إلى نصف نهائي بطولة العالم، للفرق بعد تغلبه على المنتخب الألماني في دور الثمانية.

وتغلب منتخب مصر على نظيره الألماني في دور الثمانية للبطولة المقامة حاليا في الولايات المتحدة الأمريكية بنتيجة 2-1 في عدد المباريات، حيث إفتتح كريم عبد الجواد أولى مباريات منتخب مصر أمام رافائيل كاندرا لاعب ألمانيا وتغلب عليه بنتيجة 3-2 في عدد الأشواط في مباراة إمتدت لمدة 58 دقيقة.

وعادلت ألمانيا النتيجة بعد فوزه الألماني سيمون روزنر على لاعب مصر علي فرج بنتيجة 3-2 في مباراة إستغرقت أحداثها 73 دقيقة.

ومنح محمد أبو الغار منتخب مصر بطاقة التأهل لنصف النهائي بعد تغلبه على الألماني فالنتين راب بنتيجة 3-0 في مباراة إستغرقت أحداثها 27 دقيقة.

ويمثل المنتخب الوطني في بطولة العالم للإسكواش للرجال الرباعي علي فرج وكريم عبد الجواد وطارق مؤمن ومحمد أبو الغار ويقودهم فنيا أمير وجيه.

وسيلتقي منتخب مصر في نصف نهائي البطولة مع الفائز من إسكتلندا وويلز.

ويعد منتخب مصر للرجال هو حامل لقب هذه البطولة.