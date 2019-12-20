الأمير السويدي دانييل يدعو المواطنين للتبرع بالأعضاء

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قال الأمير دانييل زوج ملكة السويد فيكتوريا إنه يشجع المواطنين على التبرع بالأعضاء في فيلم وثائقي مرتقب عرضه عن الأسرة الملكية السويدية.

وقال الأمير في مقتطفات من الفيلم عرضتها هيئة الإذاعة العامة السويدية "إس في تي" اليوم الخميس إن الأمر يتعلق بانقاذأرواح".

وخضع الأمير (46 عاما) لعملية زرع كلى قبل عشر سنوات. وكان المانح هو والده أوله فيستلينج.

وقال في المقتطفات إنه إذا كان هناك شخص ما على استعداد للحصول على احد الاعضاء أو يود أن يحصل عليه أحد أفراد أسرته أو صديق" فيبدو من المنطقي" أن التبرع بالاعضاء.

ومن المقرر أن يتم بث الفيلم الوثائقي عن الأسرة الملكية بمناسبة نهاية العام يوم الأحد.

ويتولى المجلس الوطني السويدي للصحة والرفاهية تسجيل اسماء المتبرعين بالأعضاء والأنسجة على مستوى البلاد.

وقال الأمير إن ظروف كليته تم معرفتها عن طريق الصدفة عقب إجراء أشعة لإصابة ناتجة عن ممارسة كرة القدم.

وقبل إجراء عملية الزرع عام 2009 بفترة وجيزة، تعرض الأمير لمرض شديد.

وقال إنها "لم تكن فترة عظيمة في حياته. وبعد العملية على الفور، شعر بتحسن كبير كما لو أنه بدأ حياة جديدة".