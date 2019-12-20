صحيفة ألمانية: ترامب نجح في تقويض القانون بقوة الأكاذيب

كتبت صحيفة "زود دويتشه تسايتونج" الألمانية أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تمكن من تقويض عملية عزله، الأمر الذي سيؤدي إلى مزيد من الانقسامات بين مواطني الولايات المتحدة.

وذكرت الصحيفة في عددها الصادر اليوم الجمعة أن " ترامب نجح في تقويض القانون بقوة الأكاذيب. وبقيامه بذلك، جعل الولايات المتحدة في وضع استقطاب وتمزق إلى حد غير معهود منذ الحرب الأهلية. فلم يعد بالإمكان أن يتفق البلد حول هذه الحقيقة البسيطة: أن رئيسها استخدم قوة أجنبية لمصلحته الانتخابية".

ورأت الصحيفة أن الديمقراطيين لم يسيؤا استخدام إجراءات العزل من أجل نزاع سياسي يومي عادي، بل "تصرفوا على نحو متوافق مع الدستور. فلو أنهم لم يمضوا قدما في هذه العملية، لكانوا مذنبين بانتهاك الدستور بأنفسهم".

وفي المقابل، ذكرت الصحيفة أن "ترامب يحمل الآن التهم مثل شارة شرف معكوسة"، مضيفة "أنه يسخر من الكونجرس ويثير التوترات في البلاد".

وحذرت الصحيفة من أن هذه اللحظة تنبئ بشيء سيء مع بداية أبشع عام انتخابي على الأرجح في تاريخ الولايات المتحدة، وكتبت: "الولايات المتحدة منقسمة؛ الآن يتم هدم الجسور. كلا طرفي الولايات المتحدة لن يتمكنا من العثور على بعضهما البعض بعد الآن".

تجدر الإشارة إلى أن أغلبية أعضاء مجلس النواب الأمريكي صوتوا أمس الخميس لصالح توجيه اتهامين لترامب بإساءة استخدام سلطته وعرقلة عمل الكونجرس.

وبذلك أصبح ترامب ثالث رئيس في تاريخ الولايات المتحدة يواجه محاكمة برلمانية.

ومن المقرر إحالة القضية إلى مجلس الشيوخ الشهر المقبل للتصويت على مساءلة ترامب.