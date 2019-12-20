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اتحاد الكتاب العرب يهنئ اتحاد كتاب الجزائر بعد انتخاب الرئيس الجديد للبلاد

أ ش أ
نشر فى : الجمعة 20 ديسمبر 2019 - 7:14 م | آخر تحديث : الجمعة 20 ديسمبر 2019 - 7:14 م

قدَّم الاتحاد العام للكتاب والأدباء العرب، التهنئة إلى اتحاد الكتاب الجزائريين على العرس الديمقراطي الذي شهدته البلاد، وانتخاب عبد المجيد تبون رئيسا جديدا للبلاد، خلفا للرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة الذي خرج عن الحكم بعد ثورة شعبية اعتراضا على تمديد حكمه.

وقال الدكتور علاء عبد الهادي رئيس الاتحاد، في تصريح اليوم الجمعة، إن هذا الإنجاز تحقق بفضل وعي شعبنا الجزائري البطل في تعزيز القيم والمبادئ والحريات التي غرستموها بدأبكم وبدأب المثقفين كافة، وجهودكم الثقافية في خير ورفعة شعبنا الجزائري الأبي.

جدير بالذكر أن الرئيس الجزائري الجديد عبد المجيد تبون، قد أدي اليمين الدستورية أمس الخميس ليبدأ مهامه لولاية مدتها خمس سنوات، وتم انتخاب تبون من الدورة الأولى بنسبة 58,13 بالمئة في عملية الاقتراع، وفق النتائج النهائية التي أعلنها المجلس الدستوري.

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