بي بي سي: مستشفى بريطاني يعتمد حجاب معقم يستخدم لمرة واحدة

يقول مستشفى بريطاني إنه أول مستشفى في المملكة المتحدة يُقدم حجابا معقما لغطاء الرأس يستخدم لمرة واحدة لكوادره الطبية لاستخدامه في غرف العمليات.

وطرحت الطبيبة المسلمة فرح رسلان، هذه الفكرة أثناء فترة تدريباتها في مستشفى رويال ديربي ببريطانيا.

وقالت إن تلك الفكرة أتت إلى ذهنها بعد بروز مخاوف من انتشار عدوى بسبب حجابها الذي كانت ترتديه طوال اليوم في غرفة العمليات وخارجها.

ومن المؤمل أن تطرح مثل هذه الحجابات المعقمة للاستخدام في عموم البلاد، لكن هيئة الصحة الوطنية البريطانية قالت إن قرار استخدامها يعود إلى إدارة كل مستشفى على حدة.

وقالت رسلان التي تعمل في مقاطعة لينكولنشير في شمال غربي إنجلترا، إن الفكرة أتتها عندما كانت طالبة طب متدربة في مستشفيات "ديربي وبرتون" التعليمية.

وقالت لراديو بي بي سي في ديربي: "كنت أستخدم الحجاب نفسه طوال اليوم، وكان واضحاً أنه لم يكن مثالياً ونظيفاً بالنسبة إلى غرفة العمليات الجراحية".

وأضافت "لم أكن أشعر بالراحة لخلع حجابي في المستشفى وفي غرفة العمليات، لذلك أُخرجت من غرفة العمليات باحترام لتجنب انتشار أي عدوى".

وكان على رسلان البحث عن حل وسط يجمع بين ارتدائها لزيها الشرعي وفقاً لمتطلبات معتقدها الديني، وبين شغف تواجدها في غرفة العمليات.

ففكرت بماليزيا، حيث وُلدت، لتستلهم منها بعض الأفكار قبل المضي قدماً في تصميم واختبار الأقمشة المناسبة لصناعة الحجاب.

وقالت "أنا سعيدة حقاً وأتطلع إلى معرفة ما إذا كان بإمكاننا دعم تطبيق ذلك في عموم البلاد".

وقالت الجرّاحة الاستشارية جيل تيرني، والتي كانت تشرف على الطبيبة فرح رسلان، إن مستشفى ديربي كان أول من أدخل الحجاب المعقم في المملكة المتحدة.

وأضافت "نعلم أنها مسألة تنتشر بهدوء وصمت في غرف عمليات المستشفيات في البلاد، ولكن لا أعتقد أنها طُرحت لتعميمها رسميا".

وشددت على أن الاقتراح "لم يكلف الكثير من المال ومن المؤمل أن يكون تأثيره كبيراً".

وقالت إدارة المستشفيات التعليمية في ديربي وبرتون، إن الحجاب الجديد أصبح متاحاً للاستخدام للمرة الأولى منذ مطلع شهر ديسمبر/كانون الأول الجاري.