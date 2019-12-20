بوريس جونسون يفوز فى أول تصويت على البريكست بمجلس العموم البريطانى

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فاز رئيس الوزراء البريطانى بوريس جونسون فى التصويت الأول الذى أجرى اليوم الجمعة بمجلس العموم البريطانى على خطة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى.

وكان جونسون قد فاز في الانتخابات المبكرة التي جرت الاسبوع الماضي، بحسب وكالة الانباء الألمانية.