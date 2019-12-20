ما هي علامات وفاة الجنين قبل ولادته؟

تتعرض الأجنة إلى الموت داخل رحم أمهاتهم في بعض الأحيان، وبنسبة 80% يحدث ذلك في الأسابيع الـ12 الأولى من الحمل.

ووفقًا للوحدة الوطنية لعلم الأوبئة والإحصاءات حول الولادة بأستراليا، فإن هناك أسبابًا تؤدي إلى وفاة الجنين داخل البطن، مثل ارتفاع ضغط الدم، حدوث مشاكل في المشيمة، مثل الضعف الذي يؤدي إلى عدم وصول التغذية إلى الجنين أو حدوث نزيف بين المشيمة وجدار الرحم مما يقلل بشكل كبير من وصول الدم إلى الطفل.

ومن أسباب الوفاة أيضًا، مرض السكري وعدم القدرة على التحكم في مستوياته بالدم، نقص كمية البروتين في الجسم، وجود تشوهات في الجنين وهذا يحدث بنسبة كبيرة بسبب أمراض وراثية يجب الحذر منها قبل الحمل- وفقًا لموقع "Royal College of Obstetricians and Gynaecologists".

وهناك أسبابًا أخرى، مثل تناول المخدرات خلال الحمل، ووجود ورم في الرحم غير ظاهر للأطباء، أو إصابة الأم بخلل في الغدة الدرقية أو أمراض المناعة وحدوث تسمم في الحمل.

وموت الجنين قبل الولادة له عدة أعراض يمكن أن لا تكتشفها الأمهات إذا كان هذا هو حملهن الأول، وهذه الأعراض ذكرها موقع "kidspot"، وهي: عدم الشعور بأي حركة في البطن كما كان يحدث سابقًا، شعور بألم في الرحم وهو الجزء الأسفل من البطن مع حدوث نزيف وهو الأكثر انتشارًا والإحساس بوجود وزن زائد في البطن.

أما العلامات التي تكشف موت الجنين بشكل نهائي، فهي تظهر عند الفحص الطبي وتكون عبارة عن تغيب ضربات قلب الجنين وعدم وجود أي حركة حينما يتم فحص الجنين بالموجات فوق المغناطيسية.

ووفقًا لموقع "nichd"، فإن هناك بعض النصائح التي تساعد الأم في تخطي صدمة وفاة الجنين قبل الولادة، مثل السماح لمشاعر الحزن بالخروج وعدم الكتمان، تجنب النظر كثيرًا إلى ملابس الطفل والألعاب التي تم تجهيزها لاستقباله، مع الانخراط في ممارسة التمارين التي تهدئ الذهن مثل التأمل واليوجا والمشي والتنفس العميق لأن هذه الأشياء تخفف من نسبة إفراز المخ لهرمون الإندورفين وهو المسؤول عن الحزن، إضافة إلى المتابعة مع الطبيب المختص لتهيئة الجسم لحمل جديد.