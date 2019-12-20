مقتل 2 من رجال الإطفاء جراء حادث سير في أستراليا

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قُتل اثنان من رجال الإطفاء الأستراليين كانا يساعدان في احتواء حرائق الغابات الخارجة عن السيطرة في حادث سير جنوب غرب سيدني.

وأعلنت خدمة إطفاء الحرائق الريفية في نيو ساوث ويلز مساء الخميس إن المتطوعين كانا في شاحنة إطفاء ضمن قافلة بالقرب من بلدة بوكستون مساء الخميس عندما اصطدمت السيارة بشجرة وانحرفت عن الطريق.

وقالت خدمة إطفاء الحرائق الريفية يوم الجمعة "هذا حدث مدمر للغاية في يوم وموسم للحرائق كان بالفعل صعبا للغاية".

وذكرت شرطة نيو ساوث ويلز، أن السائق والراكب الأمامي توفيا في مكان الحادث، بينما أصيب ثلاثة آخرون من رجال الإطفاء.

يأتي الحادث بعد ساعات فقط من فرض حالة الطوارئ لمدة أسبوع في نيو ساوث ويلز. وكان أكثر من 1700 رجل إطفاء يكافحون 100 حريق في جميع أنحاء الولاية وسط درجات حرارة قياسية.