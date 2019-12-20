أعرب حسام حسن المدير الفني لسموحة، عن رضاه بعد التعادل مع الزمالك (0 – 0) مساء اليوم الجمعة، في المباراة التي أقيمت ضمن الجولة التاسعة من الدوري على ستاد القاهرة الدولي.

وقال المدير الفني لسموحة في المؤتمر الصحفي عقب المباراة:" المواجهة كانت صعبة لأن الزمالك كان قد خسر قبل مواجهتنا أمام طلائع الجيش، فشكل ضغطا على لاعبي فريقي".

وأضاف:" لاعبي الزمالك كان لديهم حماس ودفعة عند لاعبيه في تحقيق نتيجة إيجابية أمامنا".

وأكمل:" الفريق حضر للمباراة في ظروف صعبة، كان لدينا العديد من الإصابات، وأحمد الفتوح غاب عن المواجهة بسبب بند تعاقدنا مع الزمالك. (البند ينص على عدم مشاركة أبوالفتوح أمام الأبيض)".

وواصل:" الزمالك فريق لديه خبرات ولاعبين على مستوى عالٍ، كان من الطبيعي أن يشكل خطر على مرمنا والصعب هو إننا نشكل خطورة على مرماهم في ستاد القاهرة، ونتيجة اليوم إيجابية بشكل كبير".

وأكد حسام حسن أن الدوري لم يحسم وأن المشوار مازال طويلا وأن هناك مستوى متقارب بين الفرق، مشيرًا إلى أن كل فريق سيعيد أخطاءه وأن سموحة حدد احتياجاته القادمة.