8 أنواع من الخضراوات تساعدك فى فقدان الوزن

تعد الخضراوات من أهم الأشياء التى تساعد الإنسان فى فقدان الوزن، نظرا إلى أنها مواد غير نشوية لا تزيد من دهون الجسم، وتمنحه فوائد ضرورية، وليونة فى عملية الهضم، وكذلك تحفز عملية حرق الدهون، ولكن ليس كل أنواع الخضراوات تمنح هذه النتيجة وهذا ما يجهله البعض.

وحسبما ذكرت جمعية التغذية الأسترالية (DAA)، فإن الخضراوات التى تساعد فى فقدان الوزن، هى:

1ــ الجزر

فكما يساعد الجزر فى الحفاظ على النظر، فهو أيضا مفيد فى الحصول على وزن مثالى وحرق دهون بنسبة أكبر من المعتاد لأنه من الألياف التى تحفز الجسم على فعل ذلك خلال عملية الهضم.

2ــ عش الغراب غير المطهى

لعش الغراب (المشروم) مذاق جيد عند وضعه ضمن مكونات الأطعمة المطهية ولكن من فوائده أيضا أنه يقلل من مستوى الدهون فى الجسم.

3ــ الكرفس والخيار

كل واحد منهم مختلف فى الشكل إلا أن المفعول واحد وقدرتهم على حرق الدهون جيدة لاحتوائهما على الألياف التى تساعد فى عدم تراكم الدهون فى الجسم خاصة بعد الوجبات الدسمة.

4ــ القرنبيط

على الرغم من أنه يزيد من نسبة الغازات المعدة فى بعض الأحيان إلا أنه له قدرة على زيادة معدل حرق الجسم للدهون، ويقلل من تراكمها على جدران الأوعية الدموية، وفى حالة عدم الرغبة فى تناوله بشكل مباشر يمكن وضع القليل منه فى البيتزا أو مزجمه مع اللحم المفروم.

5ــ الفلفل الأحمر

وللفلفل الأحمر قدرة على زيادة حرق الجسم للدهون بسبب السخونة التى يمنحها للجسم بمجرد تناوله، ولذلك يمكن الاستعانة بالقليل منه فى الأطعمة أو استبداله بالفلفل الأسود لأنه يمنح السخونة ذاتها.

6ــ الأوراق الخضراء

كما تستطيع الخضراوات التى تحتوى على أوراق خضراء مثل الخس أن تساعد فى خفض الوزن ويظهر نتيجة ذلك من الأسبوع الأول فى حالة الاستمرار على تناولها يوميا.

7ــ السبانخ

ووفقا لموقع « ndtv»، فإن السبانخ قادرة أيضا على حرق دهون البطن ويمكن تناولها كما هى أو إعدادها بالصلصة.

8ــ الفاصوليا

كما تساعد الفاصوليا فى حرق دهون البطن لأنها غنية بالألياف القابلة للذوبان وتحارب الالتهابات التى تتسبب فى تراكم الدهون وتقلل من خطر الإصابة بالسمنة.