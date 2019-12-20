أعلنت شركة "رينسورس" النيجيرية للطاقة الشمسية أمس الخميس، أنها تمكنت من جمع 20 مليون دولارًا بدعم من المؤسسة الاستثمارية الخاصة ببيير أوميديار مؤسس موقع التسوق الإلكتروني "إيباي"، لقطاع أعمال الطاقة في نيجيريا، أكثر بلدان القارة الإفريقية اكتظاظا بالسكان.

ونقلت وكالة أنباء بلومبرج عن أديمولا أديسينا ، الرئيس التنفيذي لشركة "رينسورس" في مقابلة عبر الهاتف من لندن اليوم الخميس ، القول إن الشركة تلقت تمويلا لأسهم رأس المال من مجموعة من المستثمرين من بينهم شبكة أوميديار و"سي أر إي فينشر كابيتال"، الأمر الذي سيمكنها من استهداف ما يصل إلى نحو 20 سوقًا حضريًا خلال 18 شهراً.

وقال أديسينا إن شركة رينسورس ستغطي "أسطح الأسواق بالألواح الشمسية" ، مضيفا أن الشركة ستقوم كذلك بتركيب أنظمة الجهد والبطاريات والعدادات الذكية.

وأضاف أديسينا :"نحن نفكر أيضا في التعاون مع شركات توزيع لمخاطبة، العملاء في القطاعين الصناعي والسكني".

وتعجز الدولة التي يبلغ تعداد سكانها أكثر من 200 مليون نسمة، عن تزويد المنازل والشركات إلا بما يقرب من ربع قدرتها الإجمالية للطاقة وذلك بسبب بنيتها التحتية المتداعية.

ووفقا لهيئة توزيع الكهرباء المملوكة للدولة فإن خطوط نقل التيار الكهربائي يمكنها أن تحمل نظريا فقط حوالي 7500 ميجا واط.

وبحسب أديسينا، فقد تم تكليف شركة رينسورس بالعمل بالفعل في سبع قطاعات سوقية في أنحاء البلاد وإنها تتطلع حاليا للتوسع بشكل سريع.