واشنطن تجدد دعمها للسعودية ضد أي اعتداءات إيرانية

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أكدت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية مورجان مورجان أورتاجوس أن واشنطن تجدد دعمها للمملكة العربية السعودية ضد أي اعتداءات الإيرانية.

وقالت اورتاجوس ـ في تصريح خاص لقناة (العربية الحدث) الإخبارية أوردته، اليوم الجمعة، ـ إن "واشنطن ستقدم الدعم الكامل واللازم للسعودية للوقوف ضد التهديدات والاعتداءات الإيرانية".

يأتي هذا التصريح في الوقت الذي أفادت فيه تقارير أمريكية بأن هناك تشابها بين الطائرات المستخدمة في هجوم الذي تعرضت له المنشآت النفطية التابعة لشركة "أرامكو" السعودية وطائرة من إنتاج إيران.

واتهمت السعودية والولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وألمانيا إيران بالضلوع في تنفيذ الهجوم، فيما نفت طهران ذلك.