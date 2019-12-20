جوارديولا يعلن أرتيتا مديرا فنيا لآرسنال

أكد الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني لمانشستر سيتي الإنجليزي، أن ميكيل أرتيتا سيصبح المدير الفني لآرسنال، في وقت لاحق بعد ظهر اليوم، الجمعة.

وأخبر أرتيتا جوارديولا بتحركاته طوال الإسبوع الماضي، كما قام بتوديع لاعبي الفريق، يوم الخميس الماضي.

ونقلت صحيفة«ديلي ميل» البريطانية، حديث جوارديولا حول مستقبل أرتيتا، حيث أكد:" أرتيتا في لندن، وقريب من إنهاء الإتفاق مع آرسنال، لقد إنتهى الأمر تقريبًا".

وأضاف:" الأمس واليوم لم يتدرب وسيذهب إلى آرسنال، لا أعرف التفاصيل الأخيرة للعقد، ولكنه موجود هناك".

وواصل:" لقد قرر الرحيل، لا يمكنك إيقاف ذلك، يجب عليك مواصلة أحلامك، لقد كان آرسنال جزًء هامًا من حياته المهنية".

واشار:" آرسنال أحد افضل الفرق في إنجلترا، نتمنى له كل التوفيق، وأنا متأكد أنه سيقدم عملًا جيدًا".

وأتم جوارديولا حديثه عن إمكانية تعيين بديل لأرتيتا في الوقت الحالي، حيث قال:" سنظل مع نفس الأشخاص الذين كانوا هنا، لن نضيف أي شخص، يمكننا الإستمرار مع نفس الأشخاص الذين لدينا هنا الآن".