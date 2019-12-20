رئيس اقتصادية قناة السويس: التزمنا بالانتهاء من بعض المشروعات قبل نهاية العام الجارى

أكد المهندس يحيى ذكى، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، التزام الهيئة بوعدها مع القيادة السياسية في إنهاء بعض العقود الخاصة بمشروعات المنطقة قبل نهاية العام الجارى، وهو حدث فعليا مع التحالف العالمي تويوتا تسوشو وبولوريه الفرنسية وإن واي كيه لاين والتوقيع على العقد النهائي لإقامة وتشغيل محطة دحرجة السيارات بطول رصيف ٦٠٠ متر بالأرصفة الغربية الجديدة بميناء شرق بورسعيد والتي يبلغ إجمالي طولها ٢ كيلومتر، وتتضمن محطة تدوير مخلفات السفن ومحطة بضائع عامة متعددة الأغراض ومحطة دحرجة السيارات.

وقال ذكى فى البيان الصادر عن الهيئة إن تشغيل المحطة واستلام التحالف العالمي للرصيف سيتم عقب اعتماد مجلسي الوزراء والنواب للعقد النهائي بين الهيئة والتحالف، مضيفا باستلام المنطقة الاقتصادية الأرصفة الجديدة بميناء شرق بورسعيد بطول ٥ كيلومتر والتي نفذت من خلال شركات مقاولات مصرية وتحت إشراف الهيئة الهندسية وبالتعاون مع هيئة قناة السويس.

وأوضح ذكى أن افتتاح الرئيس للأرصفة الشهر الماضي أعطى ثقة للمستثمرين الأجانب في اهتمام القيادة السياسية بهذا المشروع القومي.