 النحل يقتل مُسنّا أثناء تشييعه جنازة ابنه في البرازيل - بوابة الشروق
الجمعة 20 ديسمبر 2019 11:18 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد إجراء انتخابات محليات قريبا في مصر؟

النتـائـج تصويت

النحل يقتل مُسنّا أثناء تشييعه جنازة ابنه في البرازيل

برازيليا - أ ش أ
نشر فى : الجمعة 20 ديسمبر 2019 - 9:33 م | آخر تحديث : الجمعة 20 ديسمبر 2019 - 9:33 م

لقي مسنّ برازيلي مصرعه إثر تعرضه للدغات النحل أثناء تشييعه جنازة ابنه الوحيد في البرازيل.

وذكرت صحيفة (ديلي ميل) البريطانية -في سياق نبأ أوردته على موقعها الإلكتروني اليوم (الجمعة)- أن رجلا يدعى راؤول دينز (80 عاما) قد لقى مصرعه بعد أن هاجم سرب من النحل مشيعي جنازة ابنه في البرازيل.

ولفتت الصحيفة إلى أن دينز نُقل إلى المستشفى وهو يعاني من حساسية حادة بعد تعرضه للدغات النحل في ولاية رورايما شمالي البرازيل أمس الخميس، كما عانى عشرة من المشيعين من اللدغات لدى تواجدهم في مقابر الدفن هناك، حيث تأجلت جنازة الابن، بينما تعتزم العائلة دفن الأب وابنه جنبا إلى جنب.

ولا يزال التحقيق جاريا للوقوف على ملابسات هذه المأساة، لكنّ مسئولا محليا قال إن كل شيء يشير إلى وفاة دينز بسبب لدغات النحل حيث نقل إلى مركز صحي فور إصابته في الهجوم قبل نقله إلى المستشفى عندما تدهورت حالته الصحية.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك