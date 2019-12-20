إصابة 4 أشخاص جراء مشاجرة بإيتاي البارود

أصيب 4 أشخاص بجروح قطعية، اليوم الجمعة، جراء وقوع مشاجرتين الأسلحة البيضاء بمدينة إيتاي البارود بمحافظة البحيرة، وتم نقل المصابين للمستشفي العام لتلقي العلاج اللازم.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، إخطارًا من ضباط المباحث بمركز شرطة إيتاي البارود، يفيد بوقوع مشاجرة بالأسلحة البيضاء أمام حديقة الطفل بمدينة إيتاي البارود، واسفرت عن اصابة عن إصابة كل من:" محمد أحمد شوقي عبد الباري" 15 سنة، " محمود عز الدين الجرار" 14 سنة، مصابين بجروح قطعية، وتم نقلهم للمستشفي العام لتلقي العلاج اللازم، وتحرر المحضر اللازم وجاري العرض علي النيابة العامة.

كما تلقت الأجهزة الأمنية، إخطارًا يفيد بوقوع مشاجرة بطريق "كفر الشيخ إيتاي البارود"، وأسفرت عن إصابة كل من: "محمد أحمد محمود أبو العينين" 19 سنة، ومقيم بإيتاي البارود، "إسماعيل حنفي محمود" 16 سنة، ومقيم بقرية النشو، مصابين بكدمات وسحجات متفرقه بالجسم نزيف من الأنف، وتم نقلهم للمستشفي العام لتلقي العلاج اللازم، وتحرر المحضر اللازم تمهيدًا للعرض علي النيابة العامة لمباشرة التحقيق في الواقعة.