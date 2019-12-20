 نانسى بيلوسى تدعو الرئيس ترامب لإلقاء خطاب حالة الاتحاد في 4 فبراير - بوابة الشروق
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نانسى بيلوسى تدعو الرئيس ترامب لإلقاء خطاب حالة الاتحاد في 4 فبراير

واشنطن - (د ب أ)
نشر فى : الجمعة 20 ديسمبر 2019 - 8:18 م | آخر تحديث : الجمعة 20 ديسمبر 2019 - 8:18 م

ذكرت اليوم الجمعة وكالة أنباء بلومبرج أن رئيسة مجلس النواب الأمريكى نانسى بيلوسى دعت الرئيس الأمريكى دونالد ترامب إلى إلقاء خطاب حالة الاتحاد فى الرابع من فبراير المقبل.

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