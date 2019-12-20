نانسى بيلوسى تدعو الرئيس ترامب لإلقاء خطاب حالة الاتحاد في 4 فبراير

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ذكرت اليوم الجمعة وكالة أنباء بلومبرج أن رئيسة مجلس النواب الأمريكى نانسى بيلوسى دعت الرئيس الأمريكى دونالد ترامب إلى إلقاء خطاب حالة الاتحاد فى الرابع من فبراير المقبل.