

قفز عدد اليابانيين الذين يرون أن علاقات بلادهم مع كوريا الجنوبية "ليست جيدة"، إلى 9ر87%، بحسب استطلاع أعلنت الحكومة اليابانية نتائجه قبل قمة مقررة بين زعيمي البلدين قريبا.

وتمثل النسبة التي أعلن عنها اليوم الجمعة زيادة كبيرة مقارنة بـ 7ر65% في استطلاع جرى العام الماضي، بحسب ما أوردته وكالة أنباء "بلومبرج".

ومنذ ذلك الحين والعلاقات بين الدولتين، حليفتي الولايات المتحدة، تشهد تدهورا في ما يتعلق بالعديد من القضايا، يعود معظمها إلى احتلال اليابان لشبه الجزيرة الكورية في الفترة بين عامي 1910 و1945، وقد تراجعت العلاقات التجارية والسياحية بين البلدين بقوة خلال الشهور الأخيرة.

ومن المقرر أن يلتقي رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي ورئيس كوريا الجنوبية مون جاي إن، لأول مرة منذ أكثر من عام، عشية عيد الميلاد (الكريسماس)، وذلك على هامش قمة ثلاثية مقررة في الصين الأسبوع المقبل.

ويطرح مكتب الاستطلاعات التابع لمجلس الوزراء في اليابان السؤال بشأن العلاقات مع كوريا الجنوبية، بشكل سنوي منذ عام 1986.

وكشفت نتائج الاستطلاع الأخير عن تراجع أعداد المشاركين الذين يرون أن العلاقات بين طوكيو وسول "مهمة" إلى 5ر47%، مقارنة بـ8ر69% في استطلاع العام الماضي.