 موسكو وكييف تتفقان على نقل الغاز الروسي عبر أوكرانيا - بوابة الشروق
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موسكو وكييف تتفقان على نقل الغاز الروسي عبر أوكرانيا

الغاز الروسي
الغاز الروسي
برلين - (د ب أ)
نشر فى : الجمعة 20 ديسمبر 2019 - 12:50 ص | آخر تحديث : الجمعة 20 ديسمبر 2019 - 12:50 ص

توصلت روسيا وأوكرانيا أمس الخميس، إلى اتفاق يسمح بنقل الغاز الروسي عبر أوكرانيا خلال مباحثات بواسطة من الاتحاد الأوروبى في برلين، حسبما أعلن ماروس سيفكوفيتش نائب رئيس المفوضية الأوروبية.

وقال ماروس: "بعد مباحثات مكثفة جدا، يسعدني كثيرا أن أقول أننا توصلنا إلى اتفاق من حيث المبدأ على كافة العناصر الرئيسية".

وأوضح أنه سيتم مناقشة تفاصيل الاتفاق غدا الجمعة، مشيرا إلى أنه لم يتم الإعلان عن تفاصيل الاتفاق.

وكان ممثلو روسيا وأوكرانيا قد اجتمعوا فى برلين لبحث التوصل إلى اتفاق جديد ، حيث إن الاتفاق الحالي ومدته عشر سنوات ينتهي في غضون أسبوعين.


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