 صالح جمعة يقود تدريبات منفردة لثلاثي الأهلي - بوابة الشروق
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صالح جمعة يقود تدريبات منفردة لثلاثي الأهلي

الشروق
نشر فى : الجمعة 20 ديسمبر 2019 - 1:24 م | آخر تحديث : الجمعة 20 ديسمبر 2019 - 1:24 م

خاض عمرو السولية وصالح جمعة ومحمود متولي، ثلاثي الفريق الأول بالنادي الأهلي، تدريبات منفردة اليوم الجمعة على ملعب التتش تحت قيادة ديفيد سيزا المدرب العام وتوماس بينكيل مخطط الأحمال.

وشارك الثلاثي في تدريبات منفردة، في الوقت الذي حصل فيه الفريق على راحة من التدريبات اليوم بعد الانتهاء من مواجهة الإسماعيلي التي أقيمت أمس في الجولة التاسعة من بطولة الدوري العام.

واشتمل مران الثلاثي على تدريبات الكرة، وجانب بدني خفيف، في إطار سعي رينيه فايلر المدير الفني لتجهيز جميع اللاعبين في ظل تلاحم المباريات.

ويستعد الأهلي لمواجهة الاتحاد السكندري التي تقام يوم الاثنين المقبل ضمن الجولة العاشرة من بطولة الدوري العام.


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