كانافارو يؤكد رغبته في الانتقال للتدريب بأوروبا ويثني على جاتوزو

كشف الإيطالي فابيو كانافارو، المدير الفني لفريق قوانجتشو إيفرجراند الصيني لكرة القدم، أنه يرغب في الانتقال للتدريب في القارة الأوروبية.

وقال كانافارو إنه يكتسب حاليا الخبرة المطلوبة للتدريب في أوروبا، مضيفا في تصريحات لشبكة "سكاي سبورتس" :"هدفي هو إيجاد طريق العودة إلى أوروبا... ويجب أن أكون مستعدا واكتسب الخبرة المطلوبة."

وأضاف بشأن عمله التدريبي في الصين :"إنها تجربة رائعة. كرة القدم الصينية مختلفة، لا تتمتع بنفس القوة والفنيات التي تتسم بها الكرة الأوروبية، ولكن في دوري أبطال آسيا، تواجه منافسين أقوياء."

وقاد كانافارو، النجم السابق لنابولي ويوفنتوس والمتوج مع المنتخب الإيطالي بلقب كأس العالم، فريق إيفرجراند للتتويج بلقب الدوري الصيني، وقد صرح قائلا "لقد كان موسم التغيير، النادي اعتمد على العديد من اللاعبين الشبان وكان هدفه هو إنهاء الموسم ضمن المراكز الستة الأولى. لكننا فزنا بالبطولة."

وأضاف "والآن تأتي المرحلة الأكثر صعوبة، لأنك عندما تحقق الفوز، تصبح مطالبا بإثبات جدراتك به."

وكشف كانافارو أنه يتابع الوضع في نادي نابولي الايطالي الذي تولى تدريبه جينارو جاتوزو، وقد أبدى دعما كبيرا له وأملا في أن يعيد الفريق إلى القمة من جديد.

وقال كانافارو "سمعت حديثه (جاتوزو) خلال هذه الأيام. إنه لديه حماس وإصرار شديدين، وهو محب للعمل ولديه أفكار واضحة ويأبى التراجع... نأمل أن يرتقي بنابولي مجددا."