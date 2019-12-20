 واشنطن تحذف السودان من قائمة «الدول المثيرة للقلق» في الحريات الدينية - بوابة الشروق
الجمعة 20 ديسمبر 2019 7:48 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد إجراء انتخابات محليات قريبا في مصر؟
النتـائـج تصويت

واشنطن تحذف السودان من قائمة «الدول المثيرة للقلق» في الحريات الدينية

علم السودان
علم السودان
الخرطوم - أ ش أ
نشر فى : الجمعة 20 ديسمبر 2019 - 7:44 م | آخر تحديث : الجمعة 20 ديسمبر 2019 - 7:44 م

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية اليوم الجمعة، نقل أسم السودان من قائمة الدول "التي تثير قلقا خاصا"، فيما يتعلق بالحريات الدينية، إلى قائمة "المراقبة الخاصة".

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية، في بيان نُشر على موقعها الالكتروني، إن حماية الحرية الدينية تعد من أولويات السياسة الخارجية لإدارة الرئيس دونالد ترامب، لافتة إلى أنه يوجد اضطهاد وتمييز على أساس الدين أو المعتقد في مناطق من العالم، وأن الولايات المتحدة تواصل العمل بجد لتعزيز الحرية الدينية ومكافحة الانتهاكات.

وأضاف البيان أن وزارة الخارجية نقلت السودان إلى "قائمة المراقبة الخاصة" للحكومات التي شاركت في "انتهاكات جسيمة للحرية الدينية أو تسامحت معها"، موضحا أن تلك الخطوة سببها "الخطوات الهامة التي اتخذتها الحكومة المدنية الانتقالية لمعالجة الانتهاكات المنهجية والمستمرة والفظيعة التي ارتكبها النظام السابق للحرية الدينية".

وأكد البيان التزام واشنطن بحماية أولئك الذين يسعون لممارسة حريتهم في الدين أو المعتق.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك