ننشر جدول فعاليات «مجمع اللغة العربية» في الاحتفال بيومها العالمي

ينظم مجمع اللغة العربية، احتفالية كبرى بمناسبة «اليوم العالمي للغة العربية»، وذلك صباح غدًا السبت الموافق 21 ديسمبر، في تمام الساعة العاشرة، بمقر قاعة الاحتفالات الكبرى بدار المجمع في 15 شارع عزيز أباظة، بحي الزمالك.

يدير اللقاء الدكتور عبد الحكيم راضي، عضو مجمع اللغة العربية.

ويتضمن الاحتفال محاضرات عامة حول قضايا اللغة العربية وواقعها الراهن، كما يتخلل اليوم فقرات شعرية لعدد من كبار الشعراء المصريين والعرب، ويكرم المجمع عدد من الشخصيات المهتمة بتمكين اللغة العربية ونشر ثقافتها.

يبدأ الافتتاح بكلمة الدكتور حسن الشافعي، رئيس المجمع، وذلك في تمام الساعة العاشرة، يعقبها ندوة بعنوان «اللغة العربية في جمهوريات آسيا الوسطى المستقلة»، يتحدث فيها الدكتور محمد فتوح أحمد، عضو المجمع، ويستقبل في نهاية الندوة أسئلة الجمهور.

وتأتي ندوة «الإعلام واللغة العربية بين الدعم والهدم»، في تمام الساعة الحادية عشر، يتحدث خلالها عمرو محسوب، رئيس قطاع الإعلام بالهيئة العامة للاستعلامات، ويعقبها تلقي تعليقات وأسئلة السادة الحضور.

وفي تمام الساعة الحادية عشرة، فقرة شعرية، للشاعر أحمد عبد المعطي حجازي.

أما ندوة «اللغة العربية في منظومة التعليم: الواقع والمأمول»، والتي يتحدث فيها الدكتور أحمد شلبي، الخبير بالمجمع، فتأتي في تمام الساعة الحادية عشرة والنصف، يعقبها أسئلة الجمهور.

وتأتي المختارات الشعرية، للدكتور عبد الحكيم راضي، عضو المجمع، في تمام الساعة الثانية عشر.

ويلقى الدكتور خالد فهمي، أستاذ العلوم اللغوية بآداب المنوفية،، محاضرة بعنوان «إسرائيل واللسان العربي: رحلة التوظيف من احتلال الأرض إلى اختراق الوعي»، وذلك في تمام الساعة الثانية عشر وعشرون دقيقة، يليها تعقيبات الجمهور.

ويختتم المجمع اليوم العالمي للغة العربية بتكريم عدد من الشخصيات المهتمة بتمكين اللغة العربية ونشر ثقافتها.